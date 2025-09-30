- Übersicht
EMXF: iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
Der Wechselkurs von EMXF hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.16 bis zu einem Hoch von 45.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares ESG Advanced MSCI EM ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EMXF heute?
Die Aktie von iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) notiert heute bei 45.20. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.24% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 45.09 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von EMXF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EMXF Dividenden?
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF wird derzeit mit 45.20 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.84% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EMXF zu verfolgen.
Wie kaufe ich EMXF-Aktien?
Sie können Aktien von iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) zum aktuellen Kurs von 45.20 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 45.20 oder 45.50 platziert, während 6 und 0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EMXF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EMXF-Aktien?
Bei einer Investition in iShares ESG Advanced MSCI EM ETF müssen die jährliche Spanne 34.08 - 45.71 und der aktuelle Kurs 45.20 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.90% und 18.32%, bevor sie Orders zu 45.20 oder 45.50 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EMXF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares ESG Advanced MSCI EM ETF?
Der höchste Kurs von iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) im vergangenen Jahr lag bei 45.71. Innerhalb von 34.08 - 45.71 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 45.09 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares ESG Advanced MSCI EM ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares ESG Advanced MSCI EM ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) im Laufe des Jahres betrug 34.08. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 45.20 und der Spanne 34.08 - 45.71 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EMXF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EMXF statt?
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 45.09 und 10.84% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.09
- Eröffnung
- 45.18
- Bid
- 45.20
- Ask
- 45.50
- Tief
- 45.16
- Hoch
- 45.27
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.24%
- Monatsänderung
- 4.90%
- 6-Monatsänderung
- 18.32%
- Jahresänderung
- 10.84%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8