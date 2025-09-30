CotaçõesSeções
EFC-PC
EFC-PC: Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul

25.50 USD 0.14 (0.55%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EFC-PC para hoje mudou para 0.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.26 e o mais alto foi 25.50.

Veja a dinâmica do par de moedas Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EFC-PC hoje?

Hoje Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul (EFC-PC) está avaliado em 25.50. O instrumento é negociado dentro de 0.55%, o fechamento de ontem foi 25.36, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EFC-PC em tempo real.

As ações de Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul pagam dividendos?

Atualmente Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul está avaliado em 25.50. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.04% e USD. Monitore os movimentos de EFC-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EFC-PC?

Você pode comprar ações de Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul (EFC-PC) pelo preço atual 25.50. Ordens geralmente são executadas perto de 25.50 ou 25.80, enquanto 8 e 0.75% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EFC-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EFC-PC?

Investir em Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul envolve considerar a faixa anual 24.26 - 25.50 e o preço atual 25.50. Muitos comparam 1.39% e 2.04% antes de enviar ordens em 25.50 ou 25.80. Estude as mudanças diárias de preço de EFC-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Ellington Financial Inc.?

O maior preço de Ellington Financial Inc. (EFC-PC) no último ano foi 25.50. As ações oscilaram bastante dentro de 24.26 - 25.50, e a comparação com 25.36 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Ellington Financial Inc.?

O menor preço de Ellington Financial Inc. (EFC-PC) no ano foi 24.26. A comparação com o preço atual 25.50 e 24.26 - 25.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EFC-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EFC-PC?

No passado Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.36 e 2.04% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.26 25.50
Faixa anual
24.26 25.50
Fechamento anterior
25.36
Open
25.31
Bid
25.50
Ask
25.80
Low
25.26
High
25.50
Volume
8
Mudança diária
0.55%
Mudança mensal
1.39%
Mudança de 6 meses
2.04%
Mudança anual
2.04%
