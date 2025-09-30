QuotazioniSezioni
Valute / EFC-PC
Tornare a Azioni

EFC-PC: Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul

25.50 USD 0.14 (0.55%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EFC-PC ha avuto una variazione del 0.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.26 e ad un massimo di 25.50.

Segui le dinamiche di Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EFC-PC oggi?

Oggi le azioni Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul sono prezzate a 25.50. Viene scambiato all'interno di 0.55%, la chiusura di ieri è stata 25.36 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EFC-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul pagano dividendi?

Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul è attualmente valutato a 25.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.04% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EFC-PC.

Come acquistare azioni EFC-PC?

Puoi acquistare azioni Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul al prezzo attuale di 25.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.50 o 25.80, mentre 8 e 0.75% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EFC-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EFC-PC?

Investire in Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul implica considerare l'intervallo annuale 24.26 - 25.50 e il prezzo attuale 25.50. Molti confrontano 1.39% e 2.04% prima di effettuare ordini su 25.50 o 25.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EFC-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Ellington Financial Inc.?

Il prezzo massimo di Ellington Financial Inc. nell'ultimo anno è stato 25.50. All'interno di 24.26 - 25.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.36 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Ellington Financial Inc.?

Il prezzo più basso di Ellington Financial Inc. (EFC-PC) nel corso dell'anno è stato 24.26. Confrontandolo con gli attuali 25.50 e 24.26 - 25.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EFC-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EFC-PC?

Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.36 e 2.04%.

Intervallo Giornaliero
25.26 25.50
Intervallo Annuale
24.26 25.50
Chiusura Precedente
25.36
Apertura
25.31
Bid
25.50
Ask
25.80
Minimo
25.26
Massimo
25.50
Volume
8
Variazione giornaliera
0.55%
Variazione Mensile
1.39%
Variazione Semestrale
2.04%
Variazione Annuale
2.04%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4