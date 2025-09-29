报价部分
货币 / EFC-PC
回到股票

EFC-PC: Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul

25.50 USD 0.14 (0.55%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EFC-PC汇率已更改0.55%。当日，交易品种以低点25.26和高点25.50进行交易。

关注Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

EFC-PC股票今天的价格是多少？

Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul股票今天的定价为25.50。它在0.55%范围内交易，昨天的收盘价为25.36，交易量达到8。EFC-PC的实时价格图表显示了这些更新。

Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul股票是否支付股息？

Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul目前的价值为25.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.04%和USD。实时查看图表以跟踪EFC-PC走势。

如何购买EFC-PC股票？

您可以以25.50的当前价格购买Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul股票。订单通常设置在25.50或25.80附近，而8和0.75%显示市场活动。立即关注EFC-PC的实时图表更新。

如何投资EFC-PC股票？

投资Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul需要考虑年度范围24.26 - 25.46和当前价格25.50。许多人在以25.50或25.80下订单之前，会比较1.39%和。实时查看EFC-PC价格图表，了解每日变化。

Ellington Financial Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Ellington Financial Inc.的最高价格是25.46。在24.26 - 25.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul的绩效。

Ellington Financial Inc.股票的最低价格是多少？

Ellington Financial Inc.（EFC-PC）的最低价格为24.26。将其与当前的25.50和24.26 - 25.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFC-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EFC-PC股票是什么时候拆分的？

Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.36和2.04%中可见。

日范围
25.26 25.50
年范围
24.26 25.50
前一天收盘价
25.36
开盘价
25.31
卖价
25.50
买价
25.80
最低价
25.26
最高价
25.50
交易量
8
日变化
0.55%
月变化
1.39%
6个月变化
2.04%
年变化
2.04%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值