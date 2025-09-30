- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EFC-PC: Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul
Der Wechselkurs von EFC-PC hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.26 bis zu einem Hoch von 25.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EFC-PC heute?
Die Aktie von Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul (EFC-PC) notiert heute bei 25.50. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.55% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.36 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von EFC-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EFC-PC Dividenden?
Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul wird derzeit mit 25.50 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.04% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EFC-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich EFC-PC-Aktien?
Sie können Aktien von Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul (EFC-PC) zum aktuellen Kurs von 25.50 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.50 oder 25.80 platziert, während 8 und 0.75% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EFC-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EFC-PC-Aktien?
Bei einer Investition in Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul müssen die jährliche Spanne 24.26 - 25.50 und der aktuelle Kurs 25.50 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.39% und 2.04%, bevor sie Orders zu 25.50 oder 25.80 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EFC-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Ellington Financial Inc.?
Der höchste Kurs von Ellington Financial Inc. (EFC-PC) im vergangenen Jahr lag bei 25.50. Innerhalb von 24.26 - 25.50 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.36 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Ellington Financial Inc.?
Der niedrigste Kurs von Ellington Financial Inc. (EFC-PC) im Laufe des Jahres betrug 24.26. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.50 und der Spanne 24.26 - 25.50 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EFC-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EFC-PC statt?
Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.36 und 2.04% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.36
- Eröffnung
- 25.31
- Bid
- 25.50
- Ask
- 25.80
- Tief
- 25.26
- Hoch
- 25.50
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 0.55%
- Monatsänderung
- 1.39%
- 6-Monatsänderung
- 2.04%
- Jahresänderung
- 2.04%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4