EFC-PC: Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul

25.50 USD 0.14 (0.55%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EFC-PC hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.26 bis zu einem Hoch von 25.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von EFC-PC heute?

Die Aktie von Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul (EFC-PC) notiert heute bei 25.50. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.55% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.36 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von EFC-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie EFC-PC Dividenden?

Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul wird derzeit mit 25.50 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.04% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EFC-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich EFC-PC-Aktien?

Sie können Aktien von Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul (EFC-PC) zum aktuellen Kurs von 25.50 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.50 oder 25.80 platziert, während 8 und 0.75% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EFC-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in EFC-PC-Aktien?

Bei einer Investition in Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul müssen die jährliche Spanne 24.26 - 25.50 und der aktuelle Kurs 25.50 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.39% und 2.04%, bevor sie Orders zu 25.50 oder 25.80 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EFC-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Ellington Financial Inc.?

Der höchste Kurs von Ellington Financial Inc. (EFC-PC) im vergangenen Jahr lag bei 25.50. Innerhalb von 24.26 - 25.50 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.36 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Ellington Financial Inc.?

Der niedrigste Kurs von Ellington Financial Inc. (EFC-PC) im Laufe des Jahres betrug 24.26. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.50 und der Spanne 24.26 - 25.50 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EFC-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von EFC-PC statt?

Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumul hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.36 und 2.04% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.26 25.50
Jahresspanne
24.26 25.50
Vorheriger Schlusskurs
25.36
Eröffnung
25.31
Bid
25.50
Ask
25.80
Tief
25.26
Hoch
25.50
Volumen
8
Tagesänderung
0.55%
Monatsänderung
1.39%
6-Monatsänderung
2.04%
Jahresänderung
2.04%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4