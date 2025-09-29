Ellington Financial Inc. 8.625% Series C Fixed-Rate Reset Cumulの現在の価格は25.50です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.04%やUSDにも注目します。EFC-PCの動きはライブチャートで確認できます。

Ellington Financial Inc.の株の最低値は？

Ellington Financial Inc.(EFC-PC)の年間最安値は24.26でした。現在の25.50や24.26 - 25.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EFC-PCの動きはライブチャートで確認できます。