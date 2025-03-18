CotaçõesSeções
Moedas / EET
Voltar para Ações

EET: ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

76.31 USD 0.20 (0.26%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EET para hoje mudou para 0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 76.31 e o mais alto foi 76.54.

Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Ultra MSCI Emerging Markets. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EET Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EET hoje?

Hoje ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) está avaliado em 76.31. O instrumento é negociado dentro de 0.26%, o fechamento de ontem foi 76.11, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EET em tempo real.

As ações de ProShares Ultra MSCI Emerging Markets pagam dividendos?

Atualmente ProShares Ultra MSCI Emerging Markets está avaliado em 76.31. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 26.28% e USD. Monitore os movimentos de EET no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EET?

Você pode comprar ações de ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) pelo preço atual 76.31. Ordens geralmente são executadas perto de 76.31 ou 76.61, enquanto 3 e -0.30% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EET no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EET?

Investir em ProShares Ultra MSCI Emerging Markets envolve considerar a faixa anual 41.37 - 78.68 e o preço atual 76.31. Muitos comparam 13.59% e 42.66% antes de enviar ordens em 76.31 ou 76.61. Estude as mudanças diárias de preço de EET no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ProShares Ultra MSCI Emerging Markets?

O maior preço de ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) no último ano foi 78.68. As ações oscilaram bastante dentro de 41.37 - 78.68, e a comparação com 76.11 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares Ultra MSCI Emerging Markets no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ProShares Ultra MSCI Emerging Markets?

O menor preço de ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) no ano foi 41.37. A comparação com o preço atual 76.31 e 41.37 - 78.68 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EET em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EET?

No passado ProShares Ultra MSCI Emerging Markets passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 76.11 e 26.28% após os eventos corporativos.

Faixa diária
76.31 76.54
Faixa anual
41.37 78.68
Fechamento anterior
76.11
Open
76.54
Bid
76.31
Ask
76.61
Low
76.31
High
76.54
Volume
3
Mudança diária
0.26%
Mudança mensal
13.59%
Mudança de 6 meses
42.66%
Mudança anual
26.28%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8