EET: ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
Le taux de change de EET a changé de 2.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 76.11 et à un maximum de 76.39.
Suivez la dynamique ProShares Ultra MSCI Emerging Markets. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EET Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EET aujourd'hui ?
L'action ProShares Ultra MSCI Emerging Markets est cotée à 76.11 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.04%, a clôturé hier à 74.59 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de EET présente ces mises à jour.
L'action ProShares Ultra MSCI Emerging Markets verse-t-elle des dividendes ?
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets est actuellement valorisé à 76.11. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 25.95% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EET.
Comment acheter des actions EET ?
Vous pouvez acheter des actions ProShares Ultra MSCI Emerging Markets au cours actuel de 76.11. Les ordres sont généralement placés à proximité de 76.11 ou de 76.41, le 7 et le -0.22% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EET sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EET ?
Investir dans ProShares Ultra MSCI Emerging Markets implique de prendre en compte la fourchette annuelle 41.37 - 78.68 et le prix actuel 76.11. Beaucoup comparent 13.29% et 42.29% avant de passer des ordres à 76.11 ou 76.41. Consultez le graphique du cours de EET en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares Ultra MSCI Emerging Markets ?
Le cours le plus élevé de ProShares Ultra MSCI Emerging Markets l'année dernière était 78.68. Au cours de 41.37 - 78.68, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 74.59 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares Ultra MSCI Emerging Markets sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares Ultra MSCI Emerging Markets ?
Le cours le plus bas de ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) sur l'année a été 41.37. Sa comparaison avec 76.11 et 41.37 - 78.68 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EET sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EET a-t-elle été divisée ?
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 74.59 et 25.95% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 74.59
- Ouverture
- 76.28
- Bid
- 76.11
- Ask
- 76.41
- Plus Bas
- 76.11
- Plus Haut
- 76.39
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- 2.04%
- Changement Mensuel
- 13.29%
- Changement à 6 Mois
- 42.29%
- Changement Annuel
- 25.95%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8