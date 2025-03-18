クォートセクション
通貨 / EET
EET: ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

76.31 USD 0.20 (0.26%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EETの今日の為替レートは、0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり76.31の安値と76.31の高値で取引されました。

ProShares Ultra MSCI Emerging Marketsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EET株の現在の価格は？

ProShares Ultra MSCI Emerging Marketsの株価は本日76.31です。0.26%内で取引され、前日の終値は76.11、取引量は1に達しました。EETのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares Ultra MSCI Emerging Marketsの株は配当を出しますか？

ProShares Ultra MSCI Emerging Marketsの現在の価格は76.31です。配当方針は会社によりますが、投資家は26.28%やUSDにも注目します。EETの動きはライブチャートで確認できます。

EET株を買う方法は？

ProShares Ultra MSCI Emerging Marketsの株は現在76.31で購入可能です。注文は通常76.31または76.61付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。EETの最新情報はライブチャートで確認できます。

EET株に投資する方法は？

ProShares Ultra MSCI Emerging Marketsへの投資では、年間の値幅41.37 - 78.68と現在の76.31を考慮します。注文は多くの場合76.31や76.61で行われる前に、13.59%や42.66%と比較されます。EETの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares Ultra MSCI Emerging Marketsの株の最高値は？

ProShares Ultra MSCI Emerging Marketsの過去1年の最高値は78.68でした。41.37 - 78.68内で株価は大きく変動し、76.11と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Ultra MSCI Emerging Marketsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares Ultra MSCI Emerging Marketsの株の最低値は？

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets(EET)の年間最安値は41.37でした。現在の76.31や41.37 - 78.68と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EETの動きはライブチャートで確認できます。

EETの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares Ultra MSCI Emerging Marketsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、76.11、26.28%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
76.31 76.31
1年のレンジ
41.37 78.68
以前の終値
76.11
始値
76.31
買値
76.31
買値
76.61
安値
76.31
高値
76.31
出来高
1
1日の変化
0.26%
1ヶ月の変化
13.59%
6ヶ月の変化
42.66%
1年の変化
26.28%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8