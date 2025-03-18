- Übersicht
EET: ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
Der Wechselkurs von EET hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.31 bis zu einem Hoch von 76.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Ultra MSCI Emerging Markets-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EET heute?
Die Aktie von ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) notiert heute bei 76.31. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.26% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 76.11 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von EET zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EET Dividenden?
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets wird derzeit mit 76.31 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 26.28% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EET zu verfolgen.
Wie kaufe ich EET-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) zum aktuellen Kurs von 76.31 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 76.31 oder 76.61 platziert, während 3 und -0.30% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EET auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EET-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares Ultra MSCI Emerging Markets müssen die jährliche Spanne 41.37 - 78.68 und der aktuelle Kurs 76.31 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 13.59% und 42.66%, bevor sie Orders zu 76.31 oder 76.61 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EET.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares Ultra MSCI Emerging Markets?
Der höchste Kurs von ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) im vergangenen Jahr lag bei 78.68. Innerhalb von 41.37 - 78.68 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 76.11 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares Ultra MSCI Emerging Markets mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares Ultra MSCI Emerging Markets?
Der niedrigste Kurs von ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) im Laufe des Jahres betrug 41.37. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 76.31 und der Spanne 41.37 - 78.68 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EET live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EET statt?
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 76.11 und 26.28% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 76.11
- Eröffnung
- 76.54
- Bid
- 76.31
- Ask
- 76.61
- Tief
- 76.31
- Hoch
- 76.54
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- 13.59%
- 6-Monatsänderung
- 42.66%
- Jahresänderung
- 26.28%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8