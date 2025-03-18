КотировкиРазделы
Валюты / EET
Назад в Рынок акций США

EET: ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

76.11 USD 1.52 (2.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EET за сегодня изменился на 2.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.11, а максимальная — 76.39.

Следите за динамикой ProShares Ultra MSCI Emerging Markets. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EET

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EET сегодня?

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) сегодня оценивается на уровне 76.11. Инструмент торгуется в пределах 2.04%, вчерашнее закрытие составило 74.59, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EET в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra MSCI Emerging Markets?

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets в настоящее время оценивается в 76.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.95% и USD. Отслеживайте движения EET на графике в реальном времени.

Как купить акции EET?

Вы можете купить акции ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) по текущей цене 76.11. Ордера обычно размещаются около 76.11 или 76.41, тогда как 7 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EET на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EET?

Инвестирование в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets предполагает учет годового диапазона 41.37 - 78.68 и текущей цены 76.11. Многие сравнивают 13.29% и 42.29% перед размещением ордеров на 76.11 или 76.41. Изучайте ежедневные изменения цены EET на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra MSCI Emerging Markets?

Самая высокая цена ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) за последний год составила 78.68. Акции заметно колебались в пределах 41.37 - 78.68, сравнение с 74.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra MSCI Emerging Markets на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra MSCI Emerging Markets?

Самая низкая цена ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) за год составила 41.37. Сравнение с текущими 76.11 и 41.37 - 78.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EET во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EET?

В прошлом ProShares Ultra MSCI Emerging Markets проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.59 и 25.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
76.11 76.39
Годовой диапазон
41.37 78.68
Предыдущее закрытие
74.59
Open
76.28
Bid
76.11
Ask
76.41
Low
76.11
High
76.39
Объем
7
Дневное изменение
2.04%
Месячное изменение
13.29%
6-месячное изменение
42.29%
Годовое изменение
25.95%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8