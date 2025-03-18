QuotazioniSezioni
EET: ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

76.11 USD 1.52 (2.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EET ha avuto una variazione del 2.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 76.11 e ad un massimo di 76.39.

Segui le dinamiche di ProShares Ultra MSCI Emerging Markets. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EET oggi?

Oggi le azioni ProShares Ultra MSCI Emerging Markets sono prezzate a 76.11. Viene scambiato all'interno di 2.04%, la chiusura di ieri è stata 74.59 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EET mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ProShares Ultra MSCI Emerging Markets pagano dividendi?

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets è attualmente valutato a 76.11. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 25.95% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EET.

Come acquistare azioni EET?

Puoi acquistare azioni ProShares Ultra MSCI Emerging Markets al prezzo attuale di 76.11. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 76.11 o 76.41, mentre 7 e -0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EET sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EET?

Investire in ProShares Ultra MSCI Emerging Markets implica considerare l'intervallo annuale 41.37 - 78.68 e il prezzo attuale 76.11. Molti confrontano 13.29% e 42.29% prima di effettuare ordini su 76.11 o 76.41. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EET con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Ultra MSCI Emerging Markets?

Il prezzo massimo di ProShares Ultra MSCI Emerging Markets nell'ultimo anno è stato 78.68. All'interno di 41.37 - 78.68, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 74.59 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Ultra MSCI Emerging Markets utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Ultra MSCI Emerging Markets?

Il prezzo più basso di ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) nel corso dell'anno è stato 41.37. Confrontandolo con gli attuali 76.11 e 41.37 - 78.68 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EET muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EET?

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 74.59 e 25.95%.

Intervallo Giornaliero
76.11 76.39
Intervallo Annuale
41.37 78.68
Chiusura Precedente
74.59
Apertura
76.28
Bid
76.11
Ask
76.41
Minimo
76.11
Massimo
76.39
Volume
7
Variazione giornaliera
2.04%
Variazione Mensile
13.29%
Variazione Semestrale
42.29%
Variazione Annuale
25.95%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8