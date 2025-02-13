Moedas / EDSA
EDSA: Edesa Biotech Inc
2.30 USD 0.09 (3.77%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EDSA para hoje mudou para -3.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.30 e o mais alto foi 2.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Edesa Biotech Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EDSA Notícias
Faixa diária
2.30 2.39
Faixa anual
1.55 5.01
- Fechamento anterior
- 2.39
- Open
- 2.36
- Bid
- 2.30
- Ask
- 2.60
- Low
- 2.30
- High
- 2.39
- Volume
- 16
- Mudança diária
- -3.77%
- Mudança mensal
- -4.17%
- Mudança de 6 meses
- -4.17%
- Mudança anual
- -48.08%
