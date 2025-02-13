Valute / EDSA
EDSA: Edesa Biotech Inc
2.47 USD 0.17 (7.39%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EDSA ha avuto una variazione del 7.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.31 e ad un massimo di 2.47.
Segui le dinamiche di Edesa Biotech Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.31 2.47
Intervallo Annuale
1.55 5.01
- Chiusura Precedente
- 2.30
- Apertura
- 2.31
- Bid
- 2.47
- Ask
- 2.77
- Minimo
- 2.31
- Massimo
- 2.47
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- 7.39%
- Variazione Mensile
- 2.92%
- Variazione Semestrale
- 2.92%
- Variazione Annuale
- -44.24%
21 settembre, domenica