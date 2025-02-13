Валюты / EDSA
EDSA: Edesa Biotech Inc
2.46 USD 0.06 (2.50%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EDSA за сегодня изменился на 2.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.43, а максимальная — 2.46.
Следите за динамикой Edesa Biotech Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EDSA
- Edesa Biotech Reports Fiscal 2nd Quarter 2025 Results
- Dow Jumps Over 100 Points; Deere Posts Upbeat Earnings - AppLovin (NASDAQ:APP), Dutch Bros (NYSE:BROS)
- Nasdaq Surges 150 Points; Cisco Earnings Top Views - AppLovin (NASDAQ:APP), Dutch Bros (NYSE:BROS)
- US Stocks Edge Higher; Producer Prices Increase In January - Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD), Digital Ally (NASDAQ:DGLY)
Дневной диапазон
2.43 2.46
Годовой диапазон
1.55 5.01
- Предыдущее закрытие
- 2.40
- Open
- 2.46
- Bid
- 2.46
- Ask
- 2.76
- Low
- 2.43
- High
- 2.46
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 2.50%
- Месячное изменение
- 2.50%
- 6-месячное изменение
- 2.50%
- Годовое изменение
- -44.47%
