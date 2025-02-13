Währungen / EDSA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EDSA: Edesa Biotech Inc
2.38 USD 0.08 (3.48%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EDSA hat sich für heute um 3.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.31 bis zu einem Hoch von 2.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Edesa Biotech Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDSA News
- Edesa Biotech Reports Fiscal 2nd Quarter 2025 Results
- Dow Jumps Over 100 Points; Deere Posts Upbeat Earnings - AppLovin (NASDAQ:APP), Dutch Bros (NYSE:BROS)
- Nasdaq Surges 150 Points; Cisco Earnings Top Views - AppLovin (NASDAQ:APP), Dutch Bros (NYSE:BROS)
- US Stocks Edge Higher; Producer Prices Increase In January - Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD), Digital Ally (NASDAQ:DGLY)
Tagesspanne
2.31 2.38
Jahresspanne
1.55 5.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.30
- Eröffnung
- 2.31
- Bid
- 2.38
- Ask
- 2.68
- Tief
- 2.31
- Hoch
- 2.38
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 3.48%
- Monatsänderung
- -0.83%
- 6-Monatsänderung
- -0.83%
- Jahresänderung
- -46.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K