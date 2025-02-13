通貨 / EDSA
EDSA: Edesa Biotech Inc
2.30 USD 0.09 (3.77%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EDSAの今日の為替レートは、-3.77%変化しました。日中、通貨は1あたり2.30の安値と2.39の高値で取引されました。
Edesa Biotech Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDSA News
1日のレンジ
2.30 2.39
1年のレンジ
1.55 5.01
- 以前の終値
- 2.39
- 始値
- 2.36
- 買値
- 2.30
- 買値
- 2.60
- 安値
- 2.30
- 高値
- 2.39
- 出来高
- 16
- 1日の変化
- -3.77%
- 1ヶ月の変化
- -4.17%
- 6ヶ月の変化
- -4.17%
- 1年の変化
- -48.08%
