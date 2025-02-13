Divisas / EDSA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EDSA: Edesa Biotech Inc
2.39 USD 0.07 (2.85%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EDSA de hoy ha cambiado un -2.85%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.35, mientras que el máximo ha alcanzado 2.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Edesa Biotech Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDSA News
- Edesa Biotech Reports Fiscal 2nd Quarter 2025 Results
- Dow Jumps Over 100 Points; Deere Posts Upbeat Earnings - AppLovin (NASDAQ:APP), Dutch Bros (NYSE:BROS)
- Nasdaq Surges 150 Points; Cisco Earnings Top Views - AppLovin (NASDAQ:APP), Dutch Bros (NYSE:BROS)
- US Stocks Edge Higher; Producer Prices Increase In January - Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD), Digital Ally (NASDAQ:DGLY)
Rango diario
2.35 2.43
Rango anual
1.55 5.01
- Cierres anteriores
- 2.46
- Open
- 2.40
- Bid
- 2.39
- Ask
- 2.69
- Low
- 2.35
- High
- 2.43
- Volumen
- 14
- Cambio diario
- -2.85%
- Cambio mensual
- -0.42%
- Cambio a 6 meses
- -0.42%
- Cambio anual
- -46.05%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B