EDSA: Edesa Biotech Inc

2.47 USD 0.17 (7.39%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

EDSA 환율이 오늘 7.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.31이고 고가는 2.47이었습니다.

Edesa Biotech Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
2.31 2.47
년간 변동
1.55 5.01
이전 종가
2.30
시가
2.31
Bid
2.47
Ask
2.77
저가
2.31
고가
2.47
볼륨
16
일일 변동
7.39%
월 변동
2.92%
6개월 변동
2.92%
년간 변동율
-44.24%
20 9월, 토요일