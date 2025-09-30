- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EAOR: iShares ESG Aware Growth Allocation ETF
A taxa do EAOR para hoje mudou para -0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.90 e o mais alto foi 34.94.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares ESG Aware Growth Allocation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EAOR hoje?
Hoje iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) está avaliado em 34.90. O instrumento é negociado dentro de -0.17%, o fechamento de ontem foi 34.96, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EAOR em tempo real.
As ações de iShares ESG Aware Growth Allocation ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares ESG Aware Growth Allocation ETF está avaliado em 34.90. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.62% e USD. Monitore os movimentos de EAOR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EAOR?
Você pode comprar ações de iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) pelo preço atual 34.90. Ordens geralmente são executadas perto de 34.90 ou 35.20, enquanto 6 e -0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EAOR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EAOR?
Investir em iShares ESG Aware Growth Allocation ETF envolve considerar a faixa anual 28.97 - 34.99 e o preço atual 34.90. Muitos comparam 3.01% e 10.93% antes de enviar ordens em 34.90 ou 35.20. Estude as mudanças diárias de preço de EAOR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF?
O maior preço de iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF (EAOR) no último ano foi 34.99. As ações oscilaram bastante dentro de 28.97 - 34.99, e a comparação com 34.96 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares ESG Aware Growth Allocation ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF?
O menor preço de iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF (EAOR) no ano foi 28.97. A comparação com o preço atual 34.90 e 28.97 - 34.99 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EAOR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EAOR?
No passado iShares ESG Aware Growth Allocation ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.96 e 8.62% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 34.96
- Open
- 34.94
- Bid
- 34.90
- Ask
- 35.20
- Low
- 34.90
- High
- 34.94
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -0.17%
- Mudança mensal
- 3.01%
- Mudança de 6 meses
- 10.93%
- Mudança anual
- 8.62%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8