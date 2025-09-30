报价部分
货币 / EAOR
EAOR: iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

34.90 USD 0.06 (0.17%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EAOR汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点34.90和高点34.94进行交易。

关注iShares ESG Aware Growth Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EAOR股票今天的价格是多少？

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF股票今天的定价为34.90。它在-0.17%范围内交易，昨天的收盘价为34.96，交易量达到6。EAOR的实时价格图表显示了这些更新。

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF股票是否支付股息？

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF目前的价值为34.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.62%和USD。实时查看图表以跟踪EAOR走势。

如何购买EAOR股票？

您可以以34.90的当前价格购买iShares ESG Aware Growth Allocation ETF股票。订单通常设置在34.90或35.20附近，而6和-0.11%显示市场活动。立即关注EAOR的实时图表更新。

如何投资EAOR股票？

投资iShares ESG Aware Growth Allocation ETF需要考虑年度范围28.97 - 34.99和当前价格34.90。许多人在以34.90或35.20下订单之前，会比较3.01%和。实时查看EAOR价格图表，了解每日变化。

iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF的最高价格是34.99。在28.97 - 34.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares ESG Aware Growth Allocation ETF的绩效。

iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF股票的最低价格是多少？

iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF（EAOR）的最低价格为28.97。将其与当前的34.90和28.97 - 34.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EAOR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EAOR股票是什么时候拆分的？

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.96和8.62%中可见。

日范围
34.90 34.94
年范围
28.97 34.99
前一天收盘价
34.96
开盘价
34.94
卖价
34.90
买价
35.20
最低价
34.90
最高价
34.94
交易量
6
日变化
-0.17%
月变化
3.01%
6个月变化
10.93%
年变化
8.62%
