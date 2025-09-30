- 概要
EAOR: iShares ESG Aware Growth Allocation ETF
EAORの今日の為替レートは、-0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり34.90の安値と34.94の高値で取引されました。
iShares ESG Aware Growth Allocation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
EAOR株の現在の価格は？
iShares ESG Aware Growth Allocation ETFの株価は本日34.90です。-0.17%内で取引され、前日の終値は34.96、取引量は6に達しました。EAORのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares ESG Aware Growth Allocation ETFの株は配当を出しますか？
iShares ESG Aware Growth Allocation ETFの現在の価格は34.90です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.62%やUSDにも注目します。EAORの動きはライブチャートで確認できます。
EAOR株を買う方法は？
iShares ESG Aware Growth Allocation ETFの株は現在34.90で購入可能です。注文は通常34.90または35.20付近で行われ、6や-0.11%が市場の動きを示します。EAORの最新情報はライブチャートで確認できます。
EAOR株に投資する方法は？
iShares ESG Aware Growth Allocation ETFへの投資では、年間の値幅28.97 - 34.99と現在の34.90を考慮します。注文は多くの場合34.90や35.20で行われる前に、3.01%や10.93%と比較されます。EAORの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETFの株の最高値は？
iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETFの過去1年の最高値は34.99でした。28.97 - 34.99内で株価は大きく変動し、34.96と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares ESG Aware Growth Allocation ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETFの株の最低値は？
iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF(EAOR)の年間最安値は28.97でした。現在の34.90や28.97 - 34.99と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EAORの動きはライブチャートで確認できます。
EAORの株式分割はいつ行われましたか？
iShares ESG Aware Growth Allocation ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.96、8.62%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 34.96
- 始値
- 34.94
- 買値
- 34.90
- 買値
- 35.20
- 安値
- 34.90
- 高値
- 34.94
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- -0.17%
- 1ヶ月の変化
- 3.01%
- 6ヶ月の変化
- 10.93%
- 1年の変化
- 8.62%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8