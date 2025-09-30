- Обзор рынка
EAOR: iShares ESG Aware Growth Allocation ETF
Курс EAOR за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.92, а максимальная — 34.94.
Следите за динамикой iShares ESG Aware Growth Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EAOR сегодня?
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) сегодня оценивается на уровне 34.94. Инструмент торгуется в пределах -0.06%, вчерашнее закрытие составило 34.96, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EAOR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares ESG Aware Growth Allocation ETF?
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF в настоящее время оценивается в 34.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.75% и USD. Отслеживайте движения EAOR на графике в реальном времени.
Как купить акции EAOR?
Вы можете купить акции iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) по текущей цене 34.94. Ордера обычно размещаются около 34.94 или 35.24, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EAOR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EAOR?
Инвестирование в iShares ESG Aware Growth Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 28.97 - 34.99 и текущей цены 34.94. Многие сравнивают 3.13% и 11.06% перед размещением ордеров на 34.94 или 35.24. Изучайте ежедневные изменения цены EAOR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF?
Самая высокая цена iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF (EAOR) за последний год составила 34.99. Акции заметно колебались в пределах 28.97 - 34.99, сравнение с 34.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares ESG Aware Growth Allocation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF?
Самая низкая цена iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF (EAOR) за год составила 28.97. Сравнение с текущими 34.94 и 28.97 - 34.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EAOR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EAOR?
В прошлом iShares ESG Aware Growth Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.96 и 8.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.96
- Open
- 34.94
- Bid
- 34.94
- Ask
- 35.24
- Low
- 34.92
- High
- 34.94
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 3.13%
- 6-месячное изменение
- 11.06%
- Годовое изменение
- 8.75%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8