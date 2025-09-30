КотировкиРазделы
Валюты / EAOR
Назад в Рынок акций США

EAOR: iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

34.94 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EAOR за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.92, а максимальная — 34.94.

Следите за динамикой iShares ESG Aware Growth Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EAOR сегодня?

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) сегодня оценивается на уровне 34.94. Инструмент торгуется в пределах -0.06%, вчерашнее закрытие составило 34.96, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EAOR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares ESG Aware Growth Allocation ETF?

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF в настоящее время оценивается в 34.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.75% и USD. Отслеживайте движения EAOR на графике в реальном времени.

Как купить акции EAOR?

Вы можете купить акции iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) по текущей цене 34.94. Ордера обычно размещаются около 34.94 или 35.24, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EAOR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EAOR?

Инвестирование в iShares ESG Aware Growth Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 28.97 - 34.99 и текущей цены 34.94. Многие сравнивают 3.13% и 11.06% перед размещением ордеров на 34.94 или 35.24. Изучайте ежедневные изменения цены EAOR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF?

Самая высокая цена iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF (EAOR) за последний год составила 34.99. Акции заметно колебались в пределах 28.97 - 34.99, сравнение с 34.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares ESG Aware Growth Allocation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF?

Самая низкая цена iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF (EAOR) за год составила 28.97. Сравнение с текущими 34.94 и 28.97 - 34.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EAOR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EAOR?

В прошлом iShares ESG Aware Growth Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.96 и 8.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.92 34.94
Годовой диапазон
28.97 34.99
Предыдущее закрытие
34.96
Open
34.94
Bid
34.94
Ask
35.24
Low
34.92
High
34.94
Объем
5
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
3.13%
6-месячное изменение
11.06%
Годовое изменение
8.75%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8