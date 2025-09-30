- Aperçu
EAOR: iShares ESG Aware Growth Allocation ETF
Le taux de change de EAOR a changé de -0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.92 et à un maximum de 34.94.
Suivez la dynamique iShares ESG Aware Growth Allocation ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EAOR aujourd'hui ?
L'action iShares ESG Aware Growth Allocation ETF est cotée à 34.94 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.06%, a clôturé hier à 34.96 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de EAOR présente ces mises à jour.
L'action iShares ESG Aware Growth Allocation ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF est actuellement valorisé à 34.94. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.75% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EAOR.
Comment acheter des actions EAOR ?
Vous pouvez acheter des actions iShares ESG Aware Growth Allocation ETF au cours actuel de 34.94. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.94 ou de 35.24, le 5 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EAOR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EAOR ?
Investir dans iShares ESG Aware Growth Allocation ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.97 - 34.99 et le prix actuel 34.94. Beaucoup comparent 3.13% et 11.06% avant de passer des ordres à 34.94 ou 35.24. Consultez le graphique du cours de EAOR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF l'année dernière était 34.99. Au cours de 28.97 - 34.99, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 34.96 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares ESG Aware Growth Allocation ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF ?
Le cours le plus bas de iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF (EAOR) sur l'année a été 28.97. Sa comparaison avec 34.94 et 28.97 - 34.99 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EAOR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EAOR a-t-elle été divisée ?
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 34.96 et 8.75% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 34.96
- Ouverture
- 34.94
- Bid
- 34.94
- Ask
- 35.24
- Plus Bas
- 34.92
- Plus Haut
- 34.94
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- -0.06%
- Changement Mensuel
- 3.13%
- Changement à 6 Mois
- 11.06%
- Changement Annuel
- 8.75%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8