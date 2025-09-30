- Übersicht
EAOR: iShares ESG Aware Growth Allocation ETF
Der Wechselkurs von EAOR hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.90 bis zu einem Hoch von 34.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares ESG Aware Growth Allocation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EAOR heute?
Die Aktie von iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) notiert heute bei 34.90. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.17% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.96 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von EAOR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EAOR Dividenden?
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF wird derzeit mit 34.90 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.62% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EAOR zu verfolgen.
Wie kaufe ich EAOR-Aktien?
Sie können Aktien von iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) zum aktuellen Kurs von 34.90 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 34.90 oder 35.20 platziert, während 6 und -0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EAOR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EAOR-Aktien?
Bei einer Investition in iShares ESG Aware Growth Allocation ETF müssen die jährliche Spanne 28.97 - 34.99 und der aktuelle Kurs 34.90 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.01% und 10.93%, bevor sie Orders zu 34.90 oder 35.20 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EAOR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF?
Der höchste Kurs von iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF (EAOR) im vergangenen Jahr lag bei 34.99. Innerhalb von 28.97 - 34.99 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.96 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares ESG Aware Growth Allocation ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF (EAOR) im Laufe des Jahres betrug 28.97. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 34.90 und der Spanne 28.97 - 34.99 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EAOR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EAOR statt?
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.96 und 8.62% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.96
- Eröffnung
- 34.94
- Bid
- 34.90
- Ask
- 35.20
- Tief
- 34.90
- Hoch
- 34.94
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -0.17%
- Monatsänderung
- 3.01%
- 6-Monatsänderung
- 10.93%
- Jahresänderung
- 8.62%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8