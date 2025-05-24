- Visão do mercado
DWUS: AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
A taxa do DWUS para hoje mudou para 0.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 54.10 e o mais alto foi 54.22.
Veja a dinâmica do par de moedas AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DWUS Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DWUS hoje?
Hoje AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) está avaliado em 54.10. O instrumento é negociado dentro de 0.76%, o fechamento de ontem foi 53.69, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DWUS em tempo real.
As ações de AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF pagam dividendos?
Atualmente AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF está avaliado em 54.10. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.19% e USD. Monitore os movimentos de DWUS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DWUS?
Você pode comprar ações de AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) pelo preço atual 54.10. Ordens geralmente são executadas perto de 54.10 ou 54.40, enquanto 3 e -0.22% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DWUS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DWUS?
Investir em AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF envolve considerar a faixa anual 41.36 - 54.57 e o preço atual 54.10. Muitos comparam 4.99% e 16.65% antes de enviar ordens em 54.10 ou 54.40. Estude as mudanças diárias de preço de DWUS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF?
O maior preço de AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) no último ano foi 54.57. As ações oscilaram bastante dentro de 41.36 - 54.57, e a comparação com 53.69 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF?
O menor preço de AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) no ano foi 41.36. A comparação com o preço atual 54.10 e 41.36 - 54.57 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DWUS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DWUS?
No passado AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 53.69 e 16.19% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 53.69
- Open
- 54.22
- Bid
- 54.10
- Ask
- 54.40
- Low
- 54.10
- High
- 54.22
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.76%
- Mudança mensal
- 4.99%
- Mudança de 6 meses
- 16.65%
- Mudança anual
- 16.19%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8