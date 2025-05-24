- Обзор рынка
DWUS: AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
Курс DWUS за сегодня изменился на 0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.10, а максимальная — 54.22.
Следите за динамикой AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Какова цена акций DWUS сегодня?
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) сегодня оценивается на уровне 54.10. Инструмент торгуется в пределах 0.76%, вчерашнее закрытие составило 53.69, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DWUS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF?
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF в настоящее время оценивается в 54.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.19% и USD. Отслеживайте движения DWUS на графике в реальном времени.
Как купить акции DWUS?
Вы можете купить акции AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) по текущей цене 54.10. Ордера обычно размещаются около 54.10 или 54.40, тогда как 3 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DWUS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DWUS?
Инвестирование в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF предполагает учет годового диапазона 41.36 - 54.57 и текущей цены 54.10. Многие сравнивают 4.99% и 16.65% перед размещением ордеров на 54.10 или 54.40. Изучайте ежедневные изменения цены DWUS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF?
Самая высокая цена AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) за последний год составила 54.57. Акции заметно колебались в пределах 41.36 - 54.57, сравнение с 53.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF?
Самая низкая цена AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) за год составила 41.36. Сравнение с текущими 54.10 и 41.36 - 54.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DWUS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DWUS?
В прошлом AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.69 и 16.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 53.69
- Open
- 54.22
- Bid
- 54.10
- Ask
- 54.40
- Low
- 54.10
- High
- 54.22
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.76%
- Месячное изменение
- 4.99%
- 6-месячное изменение
- 16.65%
- Годовое изменение
- 16.19%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8