Курс DWUS за сегодня изменился на 0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.10, а максимальная — 54.22.

Следите за динамикой AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.