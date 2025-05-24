DWUS: AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
今日DWUS汇率已更改0.76%。当日，交易品种以低点54.10和高点54.22进行交易。
关注AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DWUS新闻
常见问题解答
DWUS股票今天的价格是多少？
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF股票今天的定价为54.10。它在0.76%范围内交易，昨天的收盘价为53.69，交易量达到3。DWUS的实时价格图表显示了这些更新。
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF股票是否支付股息？
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF目前的价值为54.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.19%和USD。实时查看图表以跟踪DWUS走势。
如何购买DWUS股票？
您可以以54.10的当前价格购买AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF股票。订单通常设置在54.10或54.40附近，而3和-0.22%显示市场活动。立即关注DWUS的实时图表更新。
如何投资DWUS股票？
投资AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF需要考虑年度范围41.36 - 54.57和当前价格54.10。许多人在以54.10或54.40下订单之前，会比较4.99%和。实时查看DWUS价格图表，了解每日变化。
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF的最高价格是54.57。在41.36 - 54.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF的绩效。
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF股票的最低价格是多少？
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF（DWUS）的最低价格为41.36。将其与当前的54.10和41.36 - 54.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DWUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DWUS股票是什么时候拆分的？
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.69和16.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 53.69
- 开盘价
- 54.22
- 卖价
- 54.10
- 买价
- 54.40
- 最低价
- 54.10
- 最高价
- 54.22
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.76%
- 月变化
- 4.99%
- 6个月变化
- 16.65%
- 年变化
- 16.19%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8