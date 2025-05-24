报价部分
货币 / DWUS
DWUS: AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

54.10 USD 0.41 (0.76%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DWUS汇率已更改0.76%。当日，交易品种以低点54.10和高点54.22进行交易。

关注AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

DWUS新闻

常见问题解答

DWUS股票今天的价格是多少？

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF股票今天的定价为54.10。它在0.76%范围内交易，昨天的收盘价为53.69，交易量达到3。DWUS的实时价格图表显示了这些更新。

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF股票是否支付股息？

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF目前的价值为54.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.19%和USD。实时查看图表以跟踪DWUS走势。

如何购买DWUS股票？

您可以以54.10的当前价格购买AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF股票。订单通常设置在54.10或54.40附近，而3和-0.22%显示市场活动。立即关注DWUS的实时图表更新。

如何投资DWUS股票？

投资AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF需要考虑年度范围41.36 - 54.57和当前价格54.10。许多人在以54.10或54.40下订单之前，会比较4.99%和。实时查看DWUS价格图表，了解每日变化。

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF的最高价格是54.57。在41.36 - 54.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF的绩效。

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF股票的最低价格是多少？

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF（DWUS）的最低价格为41.36。将其与当前的54.10和41.36 - 54.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DWUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DWUS股票是什么时候拆分的？

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.69和16.19%中可见。

日范围
54.10 54.22
年范围
41.36 54.57
前一天收盘价
53.69
开盘价
54.22
卖价
54.10
买价
54.40
最低价
54.10
最高价
54.22
交易量
3
日变化
0.76%
月变化
4.99%
6个月变化
16.65%
年变化
16.19%
