DWUS: AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
Le taux de change de DWUS a changé de 0.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.10 et à un maximum de 54.22.
Suivez la dynamique AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DWUS Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DWUS aujourd'hui ?
L'action AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF est cotée à 54.10 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.76%, a clôturé hier à 53.69 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de DWUS présente ces mises à jour.
L'action AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF verse-t-elle des dividendes ?
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF est actuellement valorisé à 54.10. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 16.19% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DWUS.
Comment acheter des actions DWUS ?
Vous pouvez acheter des actions AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF au cours actuel de 54.10. Les ordres sont généralement placés à proximité de 54.10 ou de 54.40, le 3 et le -0.22% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DWUS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DWUS ?
Investir dans AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 41.36 - 54.57 et le prix actuel 54.10. Beaucoup comparent 4.99% et 16.65% avant de passer des ordres à 54.10 ou 54.40. Consultez le graphique du cours de DWUS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF ?
Le cours le plus élevé de AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF l'année dernière était 54.57. Au cours de 41.36 - 54.57, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 53.69 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF ?
Le cours le plus bas de AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) sur l'année a été 41.36. Sa comparaison avec 54.10 et 41.36 - 54.57 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DWUS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DWUS a-t-elle été divisée ?
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 53.69 et 16.19% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 53.69
- Ouverture
- 54.22
- Bid
- 54.10
- Ask
- 54.40
- Plus Bas
- 54.10
- Plus Haut
- 54.22
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 0.76%
- Changement Mensuel
- 4.99%
- Changement à 6 Mois
- 16.65%
- Changement Annuel
- 16.19%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8