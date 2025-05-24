クォートセクション
通貨 / DWUS
DWUS: AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

54.10 USD 0.41 (0.76%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DWUSの今日の為替レートは、0.76%変化しました。日中、通貨は1あたり54.10の安値と54.22の高値で取引されました。

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

DWUS News

よくあるご質問

DWUS株の現在の価格は？

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETFの株価は本日54.10です。0.76%内で取引され、前日の終値は53.69、取引量は3に達しました。DWUSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETFの株は配当を出しますか？

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETFの現在の価格は54.10です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.19%やUSDにも注目します。DWUSの動きはライブチャートで確認できます。

DWUS株を買う方法は？

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETFの株は現在54.10で購入可能です。注文は通常54.10または54.40付近で行われ、3や-0.22%が市場の動きを示します。DWUSの最新情報はライブチャートで確認できます。

DWUS株に投資する方法は？

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETFへの投資では、年間の値幅41.36 - 54.57と現在の54.10を考慮します。注文は多くの場合54.10や54.40で行われる前に、4.99%や16.65%と比較されます。DWUSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETFの株の最高値は？

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETFの過去1年の最高値は54.57でした。41.36 - 54.57内で株価は大きく変動し、53.69と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETFの株の最低値は？

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF(DWUS)の年間最安値は41.36でした。現在の54.10や41.36 - 54.57と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DWUSの動きはライブチャートで確認できます。

DWUSの株式分割はいつ行われましたか？

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、53.69、16.19%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
54.10 54.22
1年のレンジ
41.36 54.57
以前の終値
53.69
始値
54.22
買値
54.10
買値
54.40
安値
54.10
高値
54.22
出来高
3
1日の変化
0.76%
1ヶ月の変化
4.99%
6ヶ月の変化
16.65%
1年の変化
16.19%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8