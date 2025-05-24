- 概要
DWUS: AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
DWUSの今日の為替レートは、0.76%変化しました。日中、通貨は1あたり54.10の安値と54.22の高値で取引されました。
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DWUS株の現在の価格は？
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETFの株価は本日54.10です。0.76%内で取引され、前日の終値は53.69、取引量は3に達しました。DWUSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETFの株は配当を出しますか？
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETFの現在の価格は54.10です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.19%やUSDにも注目します。DWUSの動きはライブチャートで確認できます。
DWUS株を買う方法は？
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETFの株は現在54.10で購入可能です。注文は通常54.10または54.40付近で行われ、3や-0.22%が市場の動きを示します。DWUSの最新情報はライブチャートで確認できます。
DWUS株に投資する方法は？
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETFへの投資では、年間の値幅41.36 - 54.57と現在の54.10を考慮します。注文は多くの場合54.10や54.40で行われる前に、4.99%や16.65%と比較されます。DWUSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETFの株の最高値は？
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETFの過去1年の最高値は54.57でした。41.36 - 54.57内で株価は大きく変動し、53.69と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETFの株の最低値は？
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF(DWUS)の年間最安値は41.36でした。現在の54.10や41.36 - 54.57と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DWUSの動きはライブチャートで確認できます。
DWUSの株式分割はいつ行われましたか？
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、53.69、16.19%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 53.69
- 始値
- 54.22
- 買値
- 54.10
- 買値
- 54.40
- 安値
- 54.10
- 高値
- 54.22
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 0.76%
- 1ヶ月の変化
- 4.99%
- 6ヶ月の変化
- 16.65%
- 1年の変化
- 16.19%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8