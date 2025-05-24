- Panoramica
DWUS: AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
Il tasso di cambio DWUS ha avuto una variazione del 0.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.10 e ad un massimo di 54.22.
Segui le dinamiche di AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DWUS oggi?
Oggi le azioni AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF sono prezzate a 54.10. Viene scambiato all'interno di 0.76%, la chiusura di ieri è stata 53.69 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DWUS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF pagano dividendi?
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF è attualmente valutato a 54.10. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.19% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DWUS.
Come acquistare azioni DWUS?
Puoi acquistare azioni AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF al prezzo attuale di 54.10. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 54.10 o 54.40, mentre 3 e -0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DWUS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DWUS?
Investire in AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF implica considerare l'intervallo annuale 41.36 - 54.57 e il prezzo attuale 54.10. Molti confrontano 4.99% e 16.65% prima di effettuare ordini su 54.10 o 54.40. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DWUS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF?
Il prezzo massimo di AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF nell'ultimo anno è stato 54.57. All'interno di 41.36 - 54.57, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 53.69 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF?
Il prezzo più basso di AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) nel corso dell'anno è stato 41.36. Confrontandolo con gli attuali 54.10 e 41.36 - 54.57 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DWUS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DWUS?
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 53.69 e 16.19%.
- Chiusura Precedente
- 53.69
- Apertura
- 54.22
- Bid
- 54.10
- Ask
- 54.40
- Minimo
- 54.10
- Massimo
- 54.22
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.76%
- Variazione Mensile
- 4.99%
- Variazione Semestrale
- 16.65%
- Variazione Annuale
- 16.19%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8