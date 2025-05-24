QuotazioniSezioni
Valute / DWUS
Tornare a Azioni

DWUS: AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

54.10 USD 0.41 (0.76%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DWUS ha avuto una variazione del 0.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.10 e ad un massimo di 54.22.

Segui le dinamiche di AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DWUS News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DWUS oggi?

Oggi le azioni AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF sono prezzate a 54.10. Viene scambiato all'interno di 0.76%, la chiusura di ieri è stata 53.69 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DWUS mostra questi aggiornamenti.

Le azioni AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF pagano dividendi?

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF è attualmente valutato a 54.10. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.19% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DWUS.

Come acquistare azioni DWUS?

Puoi acquistare azioni AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF al prezzo attuale di 54.10. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 54.10 o 54.40, mentre 3 e -0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DWUS sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DWUS?

Investire in AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF implica considerare l'intervallo annuale 41.36 - 54.57 e il prezzo attuale 54.10. Molti confrontano 4.99% e 16.65% prima di effettuare ordini su 54.10 o 54.40. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DWUS con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF?

Il prezzo massimo di AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF nell'ultimo anno è stato 54.57. All'interno di 41.36 - 54.57, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 53.69 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF?

Il prezzo più basso di AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) nel corso dell'anno è stato 41.36. Confrontandolo con gli attuali 54.10 e 41.36 - 54.57 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DWUS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DWUS?

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 53.69 e 16.19%.

Intervallo Giornaliero
54.10 54.22
Intervallo Annuale
41.36 54.57
Chiusura Precedente
53.69
Apertura
54.22
Bid
54.10
Ask
54.40
Minimo
54.10
Massimo
54.22
Volume
3
Variazione giornaliera
0.76%
Variazione Mensile
4.99%
Variazione Semestrale
16.65%
Variazione Annuale
16.19%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8