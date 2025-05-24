- Übersicht
DWUS: AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
Der Wechselkurs von DWUS hat sich für heute um 0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.10 bis zu einem Hoch von 54.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DWUS heute?
Die Aktie von AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) notiert heute bei 54.10. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.76% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 53.69 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von DWUS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DWUS Dividenden?
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF wird derzeit mit 54.10 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.19% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DWUS zu verfolgen.
Wie kaufe ich DWUS-Aktien?
Sie können Aktien von AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) zum aktuellen Kurs von 54.10 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 54.10 oder 54.40 platziert, während 3 und -0.22% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DWUS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DWUS-Aktien?
Bei einer Investition in AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF müssen die jährliche Spanne 41.36 - 54.57 und der aktuelle Kurs 54.10 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.99% und 16.65%, bevor sie Orders zu 54.10 oder 54.40 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DWUS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF?
Der höchste Kurs von AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) im vergangenen Jahr lag bei 54.57. Innerhalb von 41.36 - 54.57 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 53.69 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF?
Der niedrigste Kurs von AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) im Laufe des Jahres betrug 41.36. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 54.10 und der Spanne 41.36 - 54.57 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DWUS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DWUS statt?
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 53.69 und 16.19% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 53.69
- Eröffnung
- 54.22
- Bid
- 54.10
- Ask
- 54.40
- Tief
- 54.10
- Hoch
- 54.22
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.76%
- Monatsänderung
- 4.99%
- 6-Monatsänderung
- 16.65%
- Jahresänderung
- 16.19%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8