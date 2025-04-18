- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DUSL: Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares
A taxa do DUSL para hoje mudou para 1.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 74.00 e o mais alto foi 75.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DUSL Notícias
- The Case For Industrial Development In The Next Cycle
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Industrial Production At Highest Levels Since 2018
- Richmond Fed Manufacturing Activity Deteriorated Further In July
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In June
- Industrial Sector Looks To Gain On AI Data Centre Demand
- S&P Global U.S. Manufacturing PMI: Highest Level In 3 Years
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Remained Weak In June
- Industrial Realignment: Trade, Ports, And Market Shifts
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In May
- Industrial Metals Monthly: China Copper Optimism Is Fading
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- ISM Manufacturing PMI: Slipped Further Into Contraction In May
- Where To Look For Opportunities As America Remakes Its Economy
- Richmond Fed Manufacturing Activity Slowed In May
- Dallas Fed Manufacturing: Business Conditions Continued To Worsen In May
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Sinks To 2-Year Low
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DUSL hoje?
Hoje Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) está avaliado em 75.30. O instrumento é negociado dentro de 1.81%, o fechamento de ontem foi 73.96, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DUSL em tempo real.
As ações de Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares pagam dividendos?
Atualmente Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares está avaliado em 75.30. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 18.75% e USD. Monitore os movimentos de DUSL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DUSL?
Você pode comprar ações de Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) pelo preço atual 75.30. Ordens geralmente são executadas perto de 75.30 ou 75.60, enquanto 7 e 1.76% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DUSL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DUSL?
Investir em Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares envolve considerar a faixa anual 32.05 - 78.00 e o preço atual 75.30. Muitos comparam 7.10% e 48.49% antes de enviar ordens em 75.30 ou 75.60. Estude as mudanças diárias de preço de DUSL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares?
O maior preço de Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) no último ano foi 78.00. As ações oscilaram bastante dentro de 32.05 - 78.00, e a comparação com 73.96 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares?
O menor preço de Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) no ano foi 32.05. A comparação com o preço atual 75.30 e 32.05 - 78.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DUSL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DUSL?
No passado Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 73.96 e 18.75% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 73.96
- Open
- 74.00
- Bid
- 75.30
- Ask
- 75.60
- Low
- 74.00
- High
- 75.40
- Volume
- 7
- Mudança diária
- 1.81%
- Mudança mensal
- 7.10%
- Mudança de 6 meses
- 48.49%
- Mudança anual
- 18.75%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8