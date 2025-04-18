CotaçõesSeções
DUSL: Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

75.30 USD 1.34 (1.81%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DUSL para hoje mudou para 1.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 74.00 e o mais alto foi 75.40.

Veja a dinâmica do par de moedas Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DUSL hoje?

Hoje Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) está avaliado em 75.30. O instrumento é negociado dentro de 1.81%, o fechamento de ontem foi 73.96, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DUSL em tempo real.

As ações de Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares pagam dividendos?

Atualmente Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares está avaliado em 75.30. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 18.75% e USD. Monitore os movimentos de DUSL no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DUSL?

Você pode comprar ações de Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) pelo preço atual 75.30. Ordens geralmente são executadas perto de 75.30 ou 75.60, enquanto 7 e 1.76% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DUSL no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DUSL?

Investir em Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares envolve considerar a faixa anual 32.05 - 78.00 e o preço atual 75.30. Muitos comparam 7.10% e 48.49% antes de enviar ordens em 75.30 ou 75.60. Estude as mudanças diárias de preço de DUSL no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares?

O maior preço de Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) no último ano foi 78.00. As ações oscilaram bastante dentro de 32.05 - 78.00, e a comparação com 73.96 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares?

O menor preço de Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) no ano foi 32.05. A comparação com o preço atual 75.30 e 32.05 - 78.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DUSL em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DUSL?

No passado Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 73.96 e 18.75% após os eventos corporativos.

Faixa diária
74.00 75.40
Faixa anual
32.05 78.00
Fechamento anterior
73.96
Open
74.00
Bid
75.30
Ask
75.60
Low
74.00
High
75.40
Volume
7
Mudança diária
1.81%
Mudança mensal
7.10%
Mudança de 6 meses
48.49%
Mudança anual
18.75%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8