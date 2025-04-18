- Aperçu
DUSL: Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares
Le taux de change de DUSL a changé de 0.96% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 73.37 et à un maximum de 75.25.
Suivez la dynamique Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DUSL Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DUSL aujourd'hui ?
L'action Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares est cotée à 73.96 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.96%, a clôturé hier à 73.26 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de DUSL présente ces mises à jour.
L'action Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares verse-t-elle des dividendes ?
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares est actuellement valorisé à 73.96. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 16.64% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DUSL.
Comment acheter des actions DUSL ?
Vous pouvez acheter des actions Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares au cours actuel de 73.96. Les ordres sont généralement placés à proximité de 73.96 ou de 74.26, le 14 et le -1.71% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DUSL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DUSL ?
Investir dans Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares implique de prendre en compte la fourchette annuelle 32.05 - 78.00 et le prix actuel 73.96. Beaucoup comparent 5.19% et 45.85% avant de passer des ordres à 73.96 ou 74.26. Consultez le graphique du cours de DUSL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares ?
Le cours le plus élevé de Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares l'année dernière était 78.00. Au cours de 32.05 - 78.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 73.26 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares ?
Le cours le plus bas de Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) sur l'année a été 32.05. Sa comparaison avec 73.96 et 32.05 - 78.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DUSL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DUSL a-t-elle été divisée ?
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 73.26 et 16.64% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 73.26
- Ouverture
- 75.25
- Bid
- 73.96
- Ask
- 74.26
- Plus Bas
- 73.37
- Plus Haut
- 75.25
- Volume
- 14
- Changement quotidien
- 0.96%
- Changement Mensuel
- 5.19%
- Changement à 6 Mois
- 45.85%
- Changement Annuel
- 16.64%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8