KurseKategorien
Währungen / DUSL
Zurück zum Aktien

DUSL: Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

75.30 USD 1.34 (1.81%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DUSL hat sich für heute um 1.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.00 bis zu einem Hoch von 75.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DUSL News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DUSL heute?

Die Aktie von Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) notiert heute bei 75.30. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.81% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 73.96 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von DUSL zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DUSL Dividenden?

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares wird derzeit mit 75.30 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 18.75% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DUSL zu verfolgen.

Wie kaufe ich DUSL-Aktien?

Sie können Aktien von Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) zum aktuellen Kurs von 75.30 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 75.30 oder 75.60 platziert, während 7 und 1.76% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DUSL auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DUSL-Aktien?

Bei einer Investition in Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares müssen die jährliche Spanne 32.05 - 78.00 und der aktuelle Kurs 75.30 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.10% und 48.49%, bevor sie Orders zu 75.30 oder 75.60 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DUSL.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares?

Der höchste Kurs von Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) im vergangenen Jahr lag bei 78.00. Innerhalb von 32.05 - 78.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 73.96 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares?

Der niedrigste Kurs von Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) im Laufe des Jahres betrug 32.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 75.30 und der Spanne 32.05 - 78.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DUSL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DUSL statt?

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 73.96 und 18.75% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
74.00 75.40
Jahresspanne
32.05 78.00
Vorheriger Schlusskurs
73.96
Eröffnung
74.00
Bid
75.30
Ask
75.60
Tief
74.00
Hoch
75.40
Volumen
7
Tagesänderung
1.81%
Monatsänderung
7.10%
6-Monatsänderung
48.49%
Jahresänderung
18.75%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8