- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DUSL: Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares
El tipo de cambio de DUSL de hoy ha cambiado un 0.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 74.36, mientras que el máximo ha alcanzado 74.41.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DUSL News
- The Case For Industrial Development In The Next Cycle
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Industrial Production At Highest Levels Since 2018
- Richmond Fed Manufacturing Activity Deteriorated Further In July
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In June
- Industrial Sector Looks To Gain On AI Data Centre Demand
- S&P Global U.S. Manufacturing PMI: Highest Level In 3 Years
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Remained Weak In June
- Industrial Realignment: Trade, Ports, And Market Shifts
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In May
- Industrial Metals Monthly: China Copper Optimism Is Fading
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- ISM Manufacturing PMI: Slipped Further Into Contraction In May
- Where To Look For Opportunities As America Remakes Its Economy
- Richmond Fed Manufacturing Activity Slowed In May
- Dallas Fed Manufacturing: Business Conditions Continued To Worsen In May
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Sinks To 2-Year Low
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DUSL hoy?
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) se evalúa hoy en 74.41. El instrumento se negocia dentro de 0.61%; el cierre de ayer ha sido 73.96 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DUSL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares?
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares se evalúa actualmente en 74.41. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 17.35% y USD. Monitoree los movimientos de DUSL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DUSL?
Puede comprar acciones de Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) al precio actual de 74.41. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 74.41 o 74.71, mientras que 2 y 0.07% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DUSL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DUSL?
Invertir en Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares implica tener en cuenta el rango anual 32.05 - 78.00 y el precio actual 74.41. Muchos comparan 5.83% y 46.74% antes de colocar órdenes en 74.41 o 74.71. Estudie los cambios diarios de precios de DUSL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares?
El precio más alto de Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) en el último año ha sido 78.00. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 32.05 - 78.00, una comparación con 73.96 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares?
El precio más bajo de Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) para el año ha sido 32.05. La comparación con los actuales 74.41 y 32.05 - 78.00 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DUSL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DUSL?
En el pasado, Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 73.96 y 17.35% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 73.96
- Open
- 74.36
- Bid
- 74.41
- Ask
- 74.71
- Low
- 74.36
- High
- 74.41
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.61%
- Cambio mensual
- 5.83%
- Cambio a 6 meses
- 46.74%
- Cambio anual
- 17.35%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8