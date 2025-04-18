- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DUSL: Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares
Il tasso di cambio DUSL ha avuto una variazione del 0.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 73.37 e ad un massimo di 75.25.
Segui le dinamiche di Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DUSL News
- The Case For Industrial Development In The Next Cycle
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Industrial Production At Highest Levels Since 2018
- Richmond Fed Manufacturing Activity Deteriorated Further In July
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In June
- Industrial Sector Looks To Gain On AI Data Centre Demand
- S&P Global U.S. Manufacturing PMI: Highest Level In 3 Years
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Remained Weak In June
- Industrial Realignment: Trade, Ports, And Market Shifts
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In May
- Industrial Metals Monthly: China Copper Optimism Is Fading
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- ISM Manufacturing PMI: Slipped Further Into Contraction In May
- Where To Look For Opportunities As America Remakes Its Economy
- Richmond Fed Manufacturing Activity Slowed In May
- Dallas Fed Manufacturing: Business Conditions Continued To Worsen In May
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Sinks To 2-Year Low
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DUSL oggi?
Oggi le azioni Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares sono prezzate a 73.96. Viene scambiato all'interno di 0.96%, la chiusura di ieri è stata 73.26 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DUSL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares pagano dividendi?
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares è attualmente valutato a 73.96. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DUSL.
Come acquistare azioni DUSL?
Puoi acquistare azioni Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares al prezzo attuale di 73.96. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 73.96 o 74.26, mentre 14 e -1.71% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DUSL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DUSL?
Investire in Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares implica considerare l'intervallo annuale 32.05 - 78.00 e il prezzo attuale 73.96. Molti confrontano 5.19% e 45.85% prima di effettuare ordini su 73.96 o 74.26. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DUSL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares?
Il prezzo massimo di Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares nell'ultimo anno è stato 78.00. All'interno di 32.05 - 78.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 73.26 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares?
Il prezzo più basso di Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) nel corso dell'anno è stato 32.05. Confrontandolo con gli attuali 73.96 e 32.05 - 78.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DUSL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DUSL?
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 73.26 e 16.64%.
- Chiusura Precedente
- 73.26
- Apertura
- 75.25
- Bid
- 73.96
- Ask
- 74.26
- Minimo
- 73.37
- Massimo
- 75.25
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- 0.96%
- Variazione Mensile
- 5.19%
- Variazione Semestrale
- 45.85%
- Variazione Annuale
- 16.64%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8