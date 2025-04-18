QuotazioniSezioni
DUSL: Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

73.96 USD 0.70 (0.96%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DUSL ha avuto una variazione del 0.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 73.37 e ad un massimo di 75.25.

Segui le dinamiche di Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

DUSL News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DUSL oggi?

Oggi le azioni Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares sono prezzate a 73.96. Viene scambiato all'interno di 0.96%, la chiusura di ieri è stata 73.26 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DUSL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares pagano dividendi?

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares è attualmente valutato a 73.96. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DUSL.

Come acquistare azioni DUSL?

Puoi acquistare azioni Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares al prezzo attuale di 73.96. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 73.96 o 74.26, mentre 14 e -1.71% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DUSL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DUSL?

Investire in Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares implica considerare l'intervallo annuale 32.05 - 78.00 e il prezzo attuale 73.96. Molti confrontano 5.19% e 45.85% prima di effettuare ordini su 73.96 o 74.26. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DUSL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares?

Il prezzo massimo di Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares nell'ultimo anno è stato 78.00. All'interno di 32.05 - 78.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 73.26 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares?

Il prezzo più basso di Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) nel corso dell'anno è stato 32.05. Confrontandolo con gli attuali 73.96 e 32.05 - 78.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DUSL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DUSL?

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 73.26 e 16.64%.

Intervallo Giornaliero
73.37 75.25
Intervallo Annuale
32.05 78.00
Chiusura Precedente
73.26
Apertura
75.25
Bid
73.96
Ask
74.26
Minimo
73.37
Massimo
75.25
Volume
14
Variazione giornaliera
0.96%
Variazione Mensile
5.19%
Variazione Semestrale
45.85%
Variazione Annuale
16.64%
