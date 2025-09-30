- Visão do mercado
DUHP: Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF
A taxa do DUHP para hoje mudou para 0.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 37.46 e o mais alto foi 37.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DUHP hoje?
Hoje Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) está avaliado em 37.74. O instrumento é negociado dentro de 0.64%, o fechamento de ontem foi 37.50, e o volume de negociação atingiu 2415. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DUHP em tempo real.
As ações de Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF pagam dividendos?
Atualmente Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF está avaliado em 37.74. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.90% e USD. Monitore os movimentos de DUHP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DUHP?
Você pode comprar ações de Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) pelo preço atual 37.74. Ordens geralmente são executadas perto de 37.74 ou 38.04, enquanto 2415 e 0.75% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DUHP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DUHP?
Investir em Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF envolve considerar a faixa anual 28.67 - 37.95 e o preço atual 37.74. Muitos comparam 3.45% e 14.16% antes de enviar ordens em 37.74 ou 38.04. Estude as mudanças diárias de preço de DUHP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dimensional US High Profitability ETF?
O maior preço de Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) no último ano foi 37.95. As ações oscilaram bastante dentro de 28.67 - 37.95, e a comparação com 37.50 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional US High Profitability ETF?
O menor preço de Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) no ano foi 28.67. A comparação com o preço atual 37.74 e 28.67 - 37.95 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DUHP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DUHP?
No passado Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 37.50 e 10.90% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 37.50
- Open
- 37.46
- Bid
- 37.74
- Ask
- 38.04
- Low
- 37.46
- High
- 37.75
- Volume
- 2.415 K
- Mudança diária
- 0.64%
- Mudança mensal
- 3.45%
- Mudança de 6 meses
- 14.16%
- Mudança anual
- 10.90%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8