- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DUHP: Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF
DUHPの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり37.46の安値と37.64の高値で取引されました。
Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DUHP株の現在の価格は？
Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETFの株価は本日37.57です。0.19%内で取引され、前日の終値は37.50、取引量は1153に達しました。DUHPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETFの株は配当を出しますか？
Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETFの現在の価格は37.57です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.40%やUSDにも注目します。DUHPの動きはライブチャートで確認できます。
DUHP株を買う方法は？
Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETFの株は現在37.57で購入可能です。注文は通常37.57または37.87付近で行われ、1153や0.29%が市場の動きを示します。DUHPの最新情報はライブチャートで確認できます。
DUHP株に投資する方法は？
Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETFへの投資では、年間の値幅28.67 - 37.95と現在の37.57を考慮します。注文は多くの場合37.57や37.87で行われる前に、2.99%や13.64%と比較されます。DUHPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Dimensional US High Profitability ETFの株の最高値は？
Dimensional US High Profitability ETFの過去1年の最高値は37.95でした。28.67 - 37.95内で株価は大きく変動し、37.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Dimensional US High Profitability ETFの株の最低値は？
Dimensional US High Profitability ETF(DUHP)の年間最安値は28.67でした。現在の37.57や28.67 - 37.95と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DUHPの動きはライブチャートで確認できます。
DUHPの株式分割はいつ行われましたか？
Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、37.50、10.40%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 37.50
- 始値
- 37.46
- 買値
- 37.57
- 買値
- 37.87
- 安値
- 37.46
- 高値
- 37.64
- 出来高
- 1.153 K
- 1日の変化
- 0.19%
- 1ヶ月の変化
- 2.99%
- 6ヶ月の変化
- 13.64%
- 1年の変化
- 10.40%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8