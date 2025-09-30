クォートセクション
DUHP: Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF

37.57 USD 0.07 (0.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DUHPの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり37.46の安値と37.64の高値で取引されました。

Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DUHP株の現在の価格は？

Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETFの株価は本日37.57です。0.19%内で取引され、前日の終値は37.50、取引量は1153に達しました。DUHPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETFの株は配当を出しますか？

Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETFの現在の価格は37.57です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.40%やUSDにも注目します。DUHPの動きはライブチャートで確認できます。

DUHP株を買う方法は？

Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETFの株は現在37.57で購入可能です。注文は通常37.57または37.87付近で行われ、1153や0.29%が市場の動きを示します。DUHPの最新情報はライブチャートで確認できます。

DUHP株に投資する方法は？

Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETFへの投資では、年間の値幅28.67 - 37.95と現在の37.57を考慮します。注文は多くの場合37.57や37.87で行われる前に、2.99%や13.64%と比較されます。DUHPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Dimensional US High Profitability ETFの株の最高値は？

Dimensional US High Profitability ETFの過去1年の最高値は37.95でした。28.67 - 37.95内で株価は大きく変動し、37.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Dimensional US High Profitability ETFの株の最低値は？

Dimensional US High Profitability ETF(DUHP)の年間最安値は28.67でした。現在の37.57や28.67 - 37.95と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DUHPの動きはライブチャートで確認できます。

DUHPの株式分割はいつ行われましたか？

Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、37.50、10.40%に企業行動後の影響として反映されます。

30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8