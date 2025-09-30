- Panorámica
DUHP: Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF
El tipo de cambio de DUHP de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 37.46, mientras que el máximo ha alcanzado 37.64.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DUHP hoy?
Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) se evalúa hoy en 37.57. El instrumento se negocia dentro de 0.19%; el cierre de ayer ha sido 37.50 y el volumen comercial ha alcanzado 1153. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DUHP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF?
Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF se evalúa actualmente en 37.57. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.40% y USD. Monitoree los movimientos de DUHP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DUHP?
Puede comprar acciones de Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) al precio actual de 37.57. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 37.57 o 37.87, mientras que 1153 y 0.29% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DUHP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DUHP?
Invertir en Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF implica tener en cuenta el rango anual 28.67 - 37.95 y el precio actual 37.57. Muchos comparan 2.99% y 13.64% antes de colocar órdenes en 37.57 o 37.87. Estudie los cambios diarios de precios de DUHP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Dimensional US High Profitability ETF?
El precio más alto de Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) en el último año ha sido 37.95. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 28.67 - 37.95, una comparación con 37.50 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Dimensional US High Profitability ETF?
El precio más bajo de Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) para el año ha sido 28.67. La comparación con los actuales 37.57 y 28.67 - 37.95 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DUHP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DUHP?
En el pasado, Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 37.50 y 10.40% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 37.50
- Open
- 37.46
- Bid
- 37.57
- Ask
- 37.87
- Low
- 37.46
- High
- 37.64
- Volumen
- 1.153 K
- Cambio diario
- 0.19%
- Cambio mensual
- 2.99%
- Cambio a 6 meses
- 13.64%
- Cambio anual
- 10.40%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8