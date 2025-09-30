- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DUHP: Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF
Il tasso di cambio DUHP ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.46 e ad un massimo di 37.60.
Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DUHP oggi?
Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF sono prezzate a 37.57. Viene scambiato all'interno di 0.19%, la chiusura di ieri è stata 37.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 210. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DUHP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF pagano dividendi?
Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF è attualmente valutato a 37.57. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.40% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DUHP.
Come acquistare azioni DUHP?
Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF al prezzo attuale di 37.57. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 37.57 o 37.87, mentre 210 e 0.29% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DUHP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DUHP?
Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF implica considerare l'intervallo annuale 28.67 - 37.95 e il prezzo attuale 37.57. Molti confrontano 2.99% e 13.64% prima di effettuare ordini su 37.57 o 37.87. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DUHP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional US High Profitability ETF?
Il prezzo massimo di Dimensional US High Profitability ETF nell'ultimo anno è stato 37.95. All'interno di 28.67 - 37.95, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 37.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional US High Profitability ETF?
Il prezzo più basso di Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) nel corso dell'anno è stato 28.67. Confrontandolo con gli attuali 37.57 e 28.67 - 37.95 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DUHP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DUHP?
Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 37.50 e 10.40%.
- Chiusura Precedente
- 37.50
- Apertura
- 37.46
- Bid
- 37.57
- Ask
- 37.87
- Minimo
- 37.46
- Massimo
- 37.60
- Volume
- 210
- Variazione giornaliera
- 0.19%
- Variazione Mensile
- 2.99%
- Variazione Semestrale
- 13.64%
- Variazione Annuale
- 10.40%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8