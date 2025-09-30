报价部分
货币 / DUHP
回到股票

DUHP: Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF

37.57 USD 0.07 (0.19%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DUHP汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点37.46和高点37.64进行交易。

关注Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DUHP股票今天的价格是多少？

Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF股票今天的定价为37.57。它在0.19%范围内交易，昨天的收盘价为37.50，交易量达到1153。DUHP的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF股票是否支付股息？

Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF目前的价值为37.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.40%和USD。实时查看图表以跟踪DUHP走势。

如何购买DUHP股票？

您可以以37.57的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF股票。订单通常设置在37.57或37.87附近，而1153和0.29%显示市场活动。立即关注DUHP的实时图表更新。

如何投资DUHP股票？

投资Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF需要考虑年度范围28.67 - 37.95和当前价格37.57。许多人在以37.57或37.87下订单之前，会比较2.99%和。实时查看DUHP价格图表，了解每日变化。

Dimensional US High Profitability ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional US High Profitability ETF的最高价格是37.95。在28.67 - 37.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF的绩效。

Dimensional US High Profitability ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional US High Profitability ETF（DUHP）的最低价格为28.67。将其与当前的37.57和28.67 - 37.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUHP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DUHP股票是什么时候拆分的？

Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.50和10.40%中可见。

日范围
37.46 37.64
年范围
28.67 37.95
前一天收盘价
37.50
开盘价
37.46
卖价
37.57
买价
37.87
最低价
37.46
最高价
37.64
交易量
1.153 K
日变化
0.19%
月变化
2.99%
6个月变化
13.64%
年变化
10.40%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8