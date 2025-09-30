DUHP: Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF
今日DUHP汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点37.46和高点37.64进行交易。
关注Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DUHP股票今天的价格是多少？
Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF股票今天的定价为37.57。它在0.19%范围内交易，昨天的收盘价为37.50，交易量达到1153。DUHP的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF股票是否支付股息？
Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF目前的价值为37.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.40%和USD。实时查看图表以跟踪DUHP走势。
如何购买DUHP股票？
您可以以37.57的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF股票。订单通常设置在37.57或37.87附近，而1153和0.29%显示市场活动。立即关注DUHP的实时图表更新。
如何投资DUHP股票？
投资Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF需要考虑年度范围28.67 - 37.95和当前价格37.57。许多人在以37.57或37.87下订单之前，会比较2.99%和。实时查看DUHP价格图表，了解每日变化。
Dimensional US High Profitability ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional US High Profitability ETF的最高价格是37.95。在28.67 - 37.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF的绩效。
Dimensional US High Profitability ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional US High Profitability ETF（DUHP）的最低价格为28.67。将其与当前的37.57和28.67 - 37.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUHP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DUHP股票是什么时候拆分的？
Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.50和10.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.50
- 开盘价
- 37.46
- 卖价
- 37.57
- 买价
- 37.87
- 最低价
- 37.46
- 最高价
- 37.64
- 交易量
- 1.153 K
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 2.99%
- 6个月变化
- 13.64%
- 年变化
- 10.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8