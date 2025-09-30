- Aperçu
DUHP: Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF
Le taux de change de DUHP a changé de 0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.46 et à un maximum de 37.60.
Suivez la dynamique Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DUHP aujourd'hui ?
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF est cotée à 37.57 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.19%, a clôturé hier à 37.50 et son volume d'échange a atteint 210. Le graphique en temps réel du cours de DUHP présente ces mises à jour.
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF est actuellement valorisé à 37.57. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.40% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DUHP.
Comment acheter des actions DUHP ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF au cours actuel de 37.57. Les ordres sont généralement placés à proximité de 37.57 ou de 37.87, le 210 et le 0.29% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DUHP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DUHP ?
Investir dans Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.67 - 37.95 et le prix actuel 37.57. Beaucoup comparent 2.99% et 13.64% avant de passer des ordres à 37.57 ou 37.87. Consultez le graphique du cours de DUHP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional US High Profitability ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional US High Profitability ETF l'année dernière était 37.95. Au cours de 28.67 - 37.95, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 37.50 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional US High Profitability ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) sur l'année a été 28.67. Sa comparaison avec 37.57 et 28.67 - 37.95 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DUHP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DUHP a-t-elle été divisée ?
Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 37.50 et 10.40% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 37.50
- Ouverture
- 37.46
- Bid
- 37.57
- Ask
- 37.87
- Plus Bas
- 37.46
- Plus Haut
- 37.60
- Volume
- 210
- Changement quotidien
- 0.19%
- Changement Mensuel
- 2.99%
- Changement à 6 Mois
- 13.64%
- Changement Annuel
- 10.40%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8