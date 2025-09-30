CotationsSections
DUHP: Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF

37.57 USD 0.07 (0.19%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DUHP a changé de 0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.46 et à un maximum de 37.60.

Suivez la dynamique Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DUHP aujourd'hui ?

L'action Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF est cotée à 37.57 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.19%, a clôturé hier à 37.50 et son volume d'échange a atteint 210. Le graphique en temps réel du cours de DUHP présente ces mises à jour.

L'action Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF verse-t-elle des dividendes ?

Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF est actuellement valorisé à 37.57. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.40% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DUHP.

Comment acheter des actions DUHP ?

Vous pouvez acheter des actions Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF au cours actuel de 37.57. Les ordres sont généralement placés à proximité de 37.57 ou de 37.87, le 210 et le 0.29% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DUHP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DUHP ?

Investir dans Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.67 - 37.95 et le prix actuel 37.57. Beaucoup comparent 2.99% et 13.64% avant de passer des ordres à 37.57 ou 37.87. Consultez le graphique du cours de DUHP en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional US High Profitability ETF ?

Le cours le plus élevé de Dimensional US High Profitability ETF l'année dernière était 37.95. Au cours de 28.67 - 37.95, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 37.50 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional US High Profitability ETF ?

Le cours le plus bas de Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) sur l'année a été 28.67. Sa comparaison avec 37.57 et 28.67 - 37.95 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DUHP sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DUHP a-t-elle été divisée ?

Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 37.50 et 10.40% après les opérations sur titres.

Range quotidien
37.46 37.60
Range Annuel
28.67 37.95
Clôture Précédente
37.50
Ouverture
37.46
Bid
37.57
Ask
37.87
Plus Bas
37.46
Plus Haut
37.60
Volume
210
Changement quotidien
0.19%
Changement Mensuel
2.99%
Changement à 6 Mois
13.64%
Changement Annuel
10.40%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8