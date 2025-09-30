- Übersicht
DUHP: Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF
Der Wechselkurs von DUHP hat sich für heute um 0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.46 bis zu einem Hoch von 37.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DUHP heute?
Die Aktie von Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) notiert heute bei 37.74. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.64% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 37.50 und das Handelsvolumen erreichte 2415. Das Live-Chart von DUHP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DUHP Dividenden?
Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF wird derzeit mit 37.74 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.90% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DUHP zu verfolgen.
Wie kaufe ich DUHP-Aktien?
Sie können Aktien von Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) zum aktuellen Kurs von 37.74 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 37.74 oder 38.04 platziert, während 2415 und 0.75% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DUHP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DUHP-Aktien?
Bei einer Investition in Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF müssen die jährliche Spanne 28.67 - 37.95 und der aktuelle Kurs 37.74 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.45% und 14.16%, bevor sie Orders zu 37.74 oder 38.04 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DUHP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dimensional US High Profitability ETF?
Der höchste Kurs von Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) im vergangenen Jahr lag bei 37.95. Innerhalb von 28.67 - 37.95 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 37.50 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dimensional US High Profitability ETF?
Der niedrigste Kurs von Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) im Laufe des Jahres betrug 28.67. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 37.74 und der Spanne 28.67 - 37.95 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DUHP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DUHP statt?
Dimensional ETF Trust Dimensional US High Profitability ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 37.50 und 10.90% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.50
- Eröffnung
- 37.46
- Bid
- 37.74
- Ask
- 38.04
- Tief
- 37.46
- Hoch
- 37.75
- Volumen
- 2.415 K
- Tagesänderung
- 0.64%
- Monatsänderung
- 3.45%
- 6-Monatsänderung
- 14.16%
- Jahresänderung
- 10.90%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8