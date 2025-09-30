- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DSX-WT: DIANA SHIPPING INC.
A taxa do DSX-WT para hoje mudou para -16.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0914 e o mais alto foi 0.1117.
Veja a dinâmica do par de moedas DIANA SHIPPING INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DSX-WT hoje?
Hoje DIANA SHIPPING INC. (DSX-WT) está avaliado em 0.0914. O instrumento é negociado dentro de -16.83%, o fechamento de ontem foi 0.1099, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DSX-WT em tempo real.
As ações de DIANA SHIPPING INC. pagam dividendos?
Atualmente DIANA SHIPPING INC. está avaliado em 0.0914. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -77.71% e USD. Monitore os movimentos de DSX-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DSX-WT?
Você pode comprar ações de DIANA SHIPPING INC. (DSX-WT) pelo preço atual 0.0914. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0914 ou 0.0944, enquanto 7 e -18.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DSX-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DSX-WT?
Investir em DIANA SHIPPING INC. envolve considerar a faixa anual 0.0411 - 0.4620 e o preço atual 0.0914. Muitos comparam -16.98% e -16.22% antes de enviar ordens em 0.0914 ou 0.0944. Estude as mudanças diárias de preço de DSX-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações DIANA SHIPPING INC.?
O maior preço de DIANA SHIPPING INC. (DSX-WT) no último ano foi 0.4620. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0411 - 0.4620, e a comparação com 0.1099 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de DIANA SHIPPING INC. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações DIANA SHIPPING INC.?
O menor preço de DIANA SHIPPING INC. (DSX-WT) no ano foi 0.0411. A comparação com o preço atual 0.0914 e 0.0411 - 0.4620 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DSX-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DSX-WT?
No passado DIANA SHIPPING INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1099 e -77.71% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1099
- Open
- 0.1117
- Bid
- 0.0914
- Ask
- 0.0944
- Low
- 0.0914
- High
- 0.1117
- Volume
- 7
- Mudança diária
- -16.83%
- Mudança mensal
- -16.98%
- Mudança de 6 meses
- -16.22%
- Mudança anual
- -77.71%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4