DSX-WT: DIANA SHIPPING INC.
El tipo de cambio de DSX-WT de hoy ha cambiado un -16.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0914, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1117.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DIANA SHIPPING INC.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DSX-WT hoy?
DIANA SHIPPING INC. (DSX-WT) se evalúa hoy en 0.0914. El instrumento se negocia dentro de -16.83%; el cierre de ayer ha sido 0.1099 y el volumen comercial ha alcanzado 7. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DSX-WT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de DIANA SHIPPING INC.?
DIANA SHIPPING INC. se evalúa actualmente en 0.0914. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -77.71% y USD. Monitoree los movimientos de DSX-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DSX-WT?
Puede comprar acciones de DIANA SHIPPING INC. (DSX-WT) al precio actual de 0.0914. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0914 o 0.0944, mientras que 7 y -18.17% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DSX-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DSX-WT?
Invertir en DIANA SHIPPING INC. implica tener en cuenta el rango anual 0.0411 - 0.4620 y el precio actual 0.0914. Muchos comparan -16.98% y -16.22% antes de colocar órdenes en 0.0914 o 0.0944. Estudie los cambios diarios de precios de DSX-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de DIANA SHIPPING INC.?
El precio más alto de DIANA SHIPPING INC. (DSX-WT) en el último año ha sido 0.4620. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0411 - 0.4620, una comparación con 0.1099 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de DIANA SHIPPING INC. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de DIANA SHIPPING INC.?
El precio más bajo de DIANA SHIPPING INC. (DSX-WT) para el año ha sido 0.0411. La comparación con los actuales 0.0914 y 0.0411 - 0.4620 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DSX-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DSX-WT?
En el pasado, DIANA SHIPPING INC. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.1099 y -77.71% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.1099
- Open
- 0.1117
- Bid
- 0.0914
- Ask
- 0.0944
- Low
- 0.0914
- High
- 0.1117
- Volumen
- 7
- Cambio diario
- -16.83%
- Cambio mensual
- -16.98%
- Cambio a 6 meses
- -16.22%
- Cambio anual
- -77.71%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.