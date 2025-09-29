КотировкиРазделы
DSX-WT: DIANA SHIPPING INC.

0.0914 USD 0.0185 (16.83%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DSX-WT за сегодня изменился на -16.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0914, а максимальная — 0.1117.

Следите за динамикой DIANA SHIPPING INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DSX-WT сегодня?

DIANA SHIPPING INC. (DSX-WT) сегодня оценивается на уровне 0.0914. Инструмент торгуется в пределах -16.83%, вчерашнее закрытие составило 0.1099, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DSX-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям DIANA SHIPPING INC.?

DIANA SHIPPING INC. в настоящее время оценивается в 0.0914. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -77.71% и USD. Отслеживайте движения DSX-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции DSX-WT?

Вы можете купить акции DIANA SHIPPING INC. (DSX-WT) по текущей цене 0.0914. Ордера обычно размещаются около 0.0914 или 0.0944, тогда как 7 и -18.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DSX-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DSX-WT?

Инвестирование в DIANA SHIPPING INC. предполагает учет годового диапазона 0.0411 - 0.4620 и текущей цены 0.0914. Многие сравнивают -16.98% и -16.22% перед размещением ордеров на 0.0914 или 0.0944. Изучайте ежедневные изменения цены DSX-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции DIANA SHIPPING INC.?

Самая высокая цена DIANA SHIPPING INC. (DSX-WT) за последний год составила 0.4620. Акции заметно колебались в пределах 0.0411 - 0.4620, сравнение с 0.1099 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DIANA SHIPPING INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции DIANA SHIPPING INC.?

Самая низкая цена DIANA SHIPPING INC. (DSX-WT) за год составила 0.0411. Сравнение с текущими 0.0914 и 0.0411 - 0.4620 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DSX-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DSX-WT?

В прошлом DIANA SHIPPING INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1099 и -77.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0914 0.1117
Годовой диапазон
0.0411 0.4620
Предыдущее закрытие
0.1099
Open
0.1117
Bid
0.0914
Ask
0.0944
Low
0.0914
High
0.1117
Объем
7
Дневное изменение
-16.83%
Месячное изменение
-16.98%
6-месячное изменение
-16.22%
Годовое изменение
-77.71%
