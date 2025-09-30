QuotazioniSezioni
DSX-WT: DIANA SHIPPING INC.

0.0914 USD 0.0185 (16.83%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DSX-WT ha avuto una variazione del -16.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0914 e ad un massimo di 0.1117.

Segui le dinamiche di DIANA SHIPPING INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DSX-WT oggi?

Oggi le azioni DIANA SHIPPING INC. sono prezzate a 0.0914. Viene scambiato all'interno di -16.83%, la chiusura di ieri è stata 0.1099 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DSX-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni DIANA SHIPPING INC. pagano dividendi?

DIANA SHIPPING INC. è attualmente valutato a 0.0914. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -77.71% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DSX-WT.

Come acquistare azioni DSX-WT?

Puoi acquistare azioni DIANA SHIPPING INC. al prezzo attuale di 0.0914. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0914 o 0.0944, mentre 7 e -18.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DSX-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DSX-WT?

Investire in DIANA SHIPPING INC. implica considerare l'intervallo annuale 0.0411 - 0.4620 e il prezzo attuale 0.0914. Molti confrontano -16.98% e -16.22% prima di effettuare ordini su 0.0914 o 0.0944. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DSX-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni DIANA SHIPPING INC.?

Il prezzo massimo di DIANA SHIPPING INC. nell'ultimo anno è stato 0.4620. All'interno di 0.0411 - 0.4620, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1099 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di DIANA SHIPPING INC. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni DIANA SHIPPING INC.?

Il prezzo più basso di DIANA SHIPPING INC. (DSX-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0411. Confrontandolo con gli attuali 0.0914 e 0.0411 - 0.4620 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DSX-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DSX-WT?

DIANA SHIPPING INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1099 e -77.71%.

Intervallo Giornaliero
0.0914 0.1117
Intervallo Annuale
0.0411 0.4620
Chiusura Precedente
0.1099
Apertura
0.1117
Bid
0.0914
Ask
0.0944
Minimo
0.0914
Massimo
0.1117
Volume
7
Variazione giornaliera
-16.83%
Variazione Mensile
-16.98%
Variazione Semestrale
-16.22%
Variazione Annuale
-77.71%
