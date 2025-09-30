KurseKategorien
DSX-WT: DIANA SHIPPING INC.

0.0914 USD 0.0185 (16.83%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DSX-WT hat sich für heute um -16.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0914 bis zu einem Hoch von 0.1117 gehandelt.

Verfolgen Sie die DIANA SHIPPING INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DSX-WT heute?

Die Aktie von DIANA SHIPPING INC. (DSX-WT) notiert heute bei 0.0914. Sie wird innerhalb einer Spanne von -16.83% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1099 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von DSX-WT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DSX-WT Dividenden?

DIANA SHIPPING INC. wird derzeit mit 0.0914 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -77.71% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DSX-WT zu verfolgen.

Wie kaufe ich DSX-WT-Aktien?

Sie können Aktien von DIANA SHIPPING INC. (DSX-WT) zum aktuellen Kurs von 0.0914 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0914 oder 0.0944 platziert, während 7 und -18.17% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DSX-WT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DSX-WT-Aktien?

Bei einer Investition in DIANA SHIPPING INC. müssen die jährliche Spanne 0.0411 - 0.4620 und der aktuelle Kurs 0.0914 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -16.98% und -16.22%, bevor sie Orders zu 0.0914 oder 0.0944 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DSX-WT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von DIANA SHIPPING INC.?

Der höchste Kurs von DIANA SHIPPING INC. (DSX-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.4620. Innerhalb von 0.0411 - 0.4620 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1099 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von DIANA SHIPPING INC. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von DIANA SHIPPING INC.?

Der niedrigste Kurs von DIANA SHIPPING INC. (DSX-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0411. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0914 und der Spanne 0.0411 - 0.4620 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DSX-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DSX-WT statt?

DIANA SHIPPING INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1099 und -77.71% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
0.0914 0.1117
Jahresspanne
0.0411 0.4620
Vorheriger Schlusskurs
0.1099
Eröffnung
0.1117
Bid
0.0914
Ask
0.0944
Tief
0.0914
Hoch
0.1117
Volumen
7
Tagesänderung
-16.83%
Monatsänderung
-16.98%
6-Monatsänderung
-16.22%
Jahresänderung
-77.71%
