DSX-WT: DIANA SHIPPING INC.
Le taux de change de DSX-WT a changé de -16.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0914 et à un maximum de 0.1117.
Suivez la dynamique DIANA SHIPPING INC.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DSX-WT aujourd'hui ?
L'action DIANA SHIPPING INC. est cotée à 0.0914 aujourd'hui. Elle se négocie dans -16.83%, a clôturé hier à 0.1099 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de DSX-WT présente ces mises à jour.
L'action DIANA SHIPPING INC. verse-t-elle des dividendes ?
DIANA SHIPPING INC. est actuellement valorisé à 0.0914. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -77.71% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DSX-WT.
Comment acheter des actions DSX-WT ?
Vous pouvez acheter des actions DIANA SHIPPING INC. au cours actuel de 0.0914. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0914 ou de 0.0944, le 7 et le -18.17% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DSX-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DSX-WT ?
Investir dans DIANA SHIPPING INC. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0411 - 0.4620 et le prix actuel 0.0914. Beaucoup comparent -16.98% et -16.22% avant de passer des ordres à 0.0914 ou 0.0944. Consultez le graphique du cours de DSX-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action DIANA SHIPPING INC. ?
Le cours le plus élevé de DIANA SHIPPING INC. l'année dernière était 0.4620. Au cours de 0.0411 - 0.4620, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.1099 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de DIANA SHIPPING INC. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action DIANA SHIPPING INC. ?
Le cours le plus bas de DIANA SHIPPING INC. (DSX-WT) sur l'année a été 0.0411. Sa comparaison avec 0.0914 et 0.0411 - 0.4620 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DSX-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DSX-WT a-t-elle été divisée ?
DIANA SHIPPING INC. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.1099 et -77.71% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.1099
- Ouverture
- 0.1117
- Bid
- 0.0914
- Ask
- 0.0944
- Plus Bas
- 0.0914
- Plus Haut
- 0.1117
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- -16.83%
- Changement Mensuel
- -16.98%
- Changement à 6 Mois
- -16.22%
- Changement Annuel
- -77.71%
